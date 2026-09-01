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Царьград

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Путин оценил вклад Андрея Громыко в работу ООН

Путин оценил вклад Андрея Громыко в работу ООН

Президент России Владимир Путин отметил важную роль Андрея Громыко в ООН, подчеркнув его заслуги в международной дипломатии.

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