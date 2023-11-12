Более 60 россиян уже эвакуированы из сектора Газа

Началась эвакуация мирного населения из Газы.фото: unsplash.com/@chuttersnap--> МЧС совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, сообщает 12 ноября пресс-служба ведомства.
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