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Более 60 россиян уже эвакуированы из сектора Газа

Более 60 россиян уже эвакуированы из сектора Газа

Началась эвакуация мирного населения из Газы.фото: unsplash.com/@chuttersnap--> МЧС совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, сообщает 12 ноября пресс-служба ведомства.

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