Мадьяр: высылка российских дипломатов не означает разрыв отношений с Москвой

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что решение о высылке десяти российских дипломатов связано с деятельностью, которую власти страны считают недопустимой для представителей дипломатического корпуса.
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