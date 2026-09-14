БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Канье Уэст Минкульт до цензуры доведет: Кому определять, соответствует ли артист высоким моральным нормам

Канье Уэст Минкульт до цензуры доведет: Кому определять, соответствует ли артист высоким моральным нормам

Запрету на концерты нужна логика в виде конкретных критериев «сомнительности» артиста Полина Носова На фото: американский рэпер Канье Уэст (Фото: Amy Harris/Invision/AP/ ТАСС) О культурной безопасности россиян решили позаботиться чиновники.

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Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

##ядь, куда катится мир? Негр нацист, большего бреда я себе представить не мог. Да его бы он 80 лет назад оказался бы в Германии сожгли бы в печи какого-нибудь Освенцима как долбанного Буратино.