Канье Уэст Минкульт до цензуры доведет: Кому определять, соответствует ли артист высоким моральным нормам

Запрету на концерты нужна логика в виде конкретных критериев «сомнительности» артиста Полина Носова На фото: американский рэпер Канье Уэст (Фото: Amy Harris/Invision/AP/ ТАСС) О культурной безопасности россиян решили позаботиться чиновники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НП Азербайджан и Чех...
- ЮС «Акулы, походу, и...
- ВС «Акулы, походу, и...
##ядь, куда катится мир? Негр нацист, большего бреда я себе представить не мог. Да его бы он 80 лет назад оказался бы в Германии сожгли бы в печи какого-нибудь Освенцима как долбанного Буратино.