В джунглях Индии нашли прикованную цепью к дереву женщину

Она выживала в диком лесу более 40 дней.Сотрудники индийской полиции занимаются поиском мужа Лалиты Кайи Кумар, являющейся гражданкой США, которая была обнаружена прикованной к дереву в джунглях индийского штата Махараштра.
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