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«Джиро д’Италия». 8-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3850 м и финишем в подъем первой категории

«Джиро д’Италия» 8-й этап Сполето – Прати-ди-Тиво 152 км Профиль/Карта Начало – 13.45 по московскому времени.

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