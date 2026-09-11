НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Эстебан Окон: «Хаас» может проводить тесты с любыми пилотами. В команде понимают, что проблема не в гонщиках»

Пилот « Хааса » прокомментировал слухи о своем будущем и переговорах с другими коллективами. Недавно в Португалии команда провела трехдневные тесты, в которых приняли участие действующий чемпион «Ф-2» Леонардо Форнароли, юниор «Феррари» Рафаэл Камара и резервный гонщик «Хааса» и пилот программы «Тойоты» Ре Хиракава.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым