В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение огнем артиллерии нескольких единиц бронетехники украинской армии.
Популярные статьи
- Министр обороны Болгарии заявил, что София поддержит вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре
- На Украине пытаются создать образ «национального героя» начальнику военной разведки Буданову
- Турецкий политик: Звезде обложек западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и бывших границах Украины
Свежие комментарии