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Аутизм и СДВГ у детей связали с воздействием компонента пластика на беременных

Аутизм и СДВГ у детей связали с воздействием компонента пластика на беременных

ДЭГФ относится к фталатам — веществам, способным вмешиваться в работу гормональной системы. Предыдущие исследования связывали воздействие фталатов во время беременности с особенностями нейроразвития детей, однако механизмы этой связи до сих пор изучены недостаточно.

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