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Царьград

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До Слепакова добрался медведь: Артисты-предатели перешли в наступление – народ предложил наказать

До Слепакова добрался медведь: Артисты-предатели перешли в наступление – народ предложил наказать

Иноагент Семён Слепаков* снова выпустил очередную "сатирическую" песню. На этот раз он спел про косаток и медведей, высмеяв недавнее заявление Владимира Путина о том, что косатки "едят белых медведей как мелюзгу".

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