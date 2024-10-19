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В Краснодар привезли партию военной техники ВСУ, захваченной во время спецоперации

В Краснодар привезли партию военной техники ВСУ, захваченной во время спецоперации

Среди трофеев вражеские танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты Украины и стран НАТО.Выставка военной техники, захваченной нашими бойцами в зоне спецоперации, открылась в Краснодаре 19 октября.

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