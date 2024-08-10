NZZ: ВСУ вольно трактуют ограничения Запада на применение оружия по РФ

Украина вольно трактует те ограничения, которые наложили на ВСУ союзники Киева относительно применения западного вооружения по территории РФ, это хорошо видно по действиям украинской армии в Курской области.
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