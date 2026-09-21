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Взятие новых населенных пунктов, расширение зоны контроля под Харьковом, потери ВСУ: сводка Минобороны за 21 сентября

Взятие новых населенных пунктов, расширение зоны контроля под Харьковом, потери ВСУ: сводка Минобороны за 21 сентября

Подразделения группировки "Север" сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области.

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