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Личная инвестиционная стратегия: с чего начать новичку

Личная инвестиционная стратегия: с чего начать новичку

Фондовый рынок часто сравнивают с океаном: он даёт возможности тем, кто умеет пользоваться попутным ветром, и безжалостно топит тех, кто выходит в плавание без карты и компаса.

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