Дешевле не покупать: в Wildberries поднялась цена отказа от товара

AN

Anton Net

все эти интернет магазины рассчитаны грамотно на лень и недалекое умственное развитие населения ,цены как оказываются после покупки дороже магазинных да и качество чаше всего оказывается на несколько порядков ниже ,но лень не позволяет встать с дивана и сходить в магазин ,где воочию можно убедится в выбранном товаре следовательно хитрый по прежнему будет законно выманивать деньги у глупого.........