Wildberries, один из самых популярных маркетплейсов России, совсем недавно изменил около 20 положений, касающихся взаимоотношения сервиса и покупателей.
Дешевле не покупать: в Wildberries поднялась цена отказа от товара
Комментарии
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AN
Anton Net
все эти интернет магазины рассчитаны грамотно на лень и недалекое умственное развитие населения ,цены как оказываются после покупки дороже магазинных да и качество чаше всего оказывается на несколько порядков ниже ,но лень не позволяет встать с дивана и сходить в магазин ,где воочию можно убедится в выбранном товаре следовательно хитрый по прежнему будет законно выманивать деньги у глупого.........
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16 час.
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