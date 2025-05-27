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Вот так странно «Краснодар» шел к золоту: стартовали без побед, после 5-го тура было 2% на титул

Вот так странно «Краснодар» шел к золоту: стартовали без побед, после 5-го тура было 2% на титул

Сильнее удивляли только два клуба. «Краснодар» – сенсационный чемпион России. В какой-то момент вероятность их титула падала до 3-4%.

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