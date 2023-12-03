ЦАХАЛ и Шабак заявили о ликвидации разыскиваемого командира ХАМАС

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Шабак (общая служба безопасности Израиля) объявили о ликвидации разыскиваемого командира палестинского движения ХАМАС Вессама Фархата.
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