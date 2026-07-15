Булыкин назвал пенальти ключевым фактором победы Испании над Францией на ЧМ-2026

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что результат первого полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором Испания переиграла Францию, стал возможным благодаря пенальти.
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