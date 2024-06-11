Как Китай в годы холодной войны получил доступ к новейшим советским ЗРК С-75М «Волга», поставленным в Египет

В 1978 году в загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоялась встреча президента Египта Анвар Садата и примьер-министра Израиля Менахема Бегина, после чего в 1979 году в Вашингтоне был подписан Египетско-израильский мирный договор, положивший конец войне между двумя государствами и установивший между ними дипломатические и экономические отношения.