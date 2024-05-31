В Мордовии трое жителей Теньгушевского района предстанут перед судом по обвинению в незаконной рубке леса на сумму свыше 15,9 млн рублей

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Теньгушевского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.
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