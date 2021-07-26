Юрий Селиванов: Польская геополитика за чужой счет

Польша это такое государство, которое считается с интересами своего старшего партнера только тогда, когда его интересы не вступают в противоречие с её собственными Недавняя «оговорка по Фрейду» польского министра обороны Мариуша Блащака, который вдруг во всеуслышание раскрыл свою потаенные мечты об отправке польских танков американского производства в Белоруссию и РФ, вновь напомнила о проблеме, которая периодически возникает в отношениях между младшими и старшими геополитическими партнерами на Западе.