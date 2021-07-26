Заноза

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Юрий Селиванов: Польская геополитика за чужой счет

Юрий Селиванов: Польская геополитика за чужой счет

Польша это такое государство, которое считается с интересами своего старшего партнера только тогда, когда его интересы не вступают в противоречие с её собственными Недавняя «оговорка по Фрейду» польского министра обороны Мариуша Блащака, который вдруг во всеуслышание раскрыл свою потаенные мечты об отправке польских танков американского производства  в Белоруссию и РФ, вновь напомнила о проблеме, которая периодически возникает в отношениях между младшими и старшими геополитическими партнерами на Западе.

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кормчий
Наверное пшеки опять хотят ,чтобы их страну поделили в очередной раз.
Varshavskiy Иващенко
Никогда польский хвост и не помышлял вертеть собакой(даже ее хозяином)Это преданные и верные вассалы своего Большого Сюзерена.А видимость она только видимость.Кому-то надо,чтобы Польшу видели такойИ в проекте Приморье совсем не обязательно Польше дадут играть первую скрипку.
Varshavskiy Иващенко
Триморье.
Горыныч
В конце семидесятых ехал в отпуск из ГСВГ в Союз на поезде. Поразило тогда зрелище за окном - узкие земельные наделы, обрабатываемые крестьянами сохами на лошадях. Тогда думал - прошлый век! Дай, думаю, гляну сейчас. Наугад в Гугле ткнул место и... смотрите сами.
Борис Осипов

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