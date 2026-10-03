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Царьград

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Даниил Медведев вернулся в топ-5 рейтинга ATP, победив в Пекине

Даниил Медведев вернулся в топ-5 рейтинга ATP, победив в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев, победив Яна-Леннарда Штруффа на турнире в Пекине 3 октября, вернется в топ-5 рейтинга ATP впервые с января 2025 года, сменив на пятой позиции Феликса Оже-Альяссима.

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