Молодые „львы” готовятся к Чемпионату Европы по футболу

Молодые „львы” готовятся в Русе к Чемпионату Европы по футболу, пишет topsport.bg, ссылаясь как на близкое противостояние молодежной сборной Болгарии со спортсменами из Молдовы, так и на новую эмблему всех футбольных клубов Болгарии, передает IPN.