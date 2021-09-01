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Молодые „львы” готовятся к Чемпионату Европы по футболу

Молодые „львы” готовятся к Чемпионату Европы по футболу

Молодые „львы” готовятся в Русе к Чемпионату Европы по футболу, пишет topsport.bg, ссылаясь как на близкое противостояние молодежной сборной Болгарии со спортсменами из Молдовы, так и на новую эмблему всех футбольных клубов Болгарии, передает IPN.

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