Шольц пригласил Орбана «на кофе» во время обсуждения вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану уйти во время обсуждения вступления Украины в ЕС, чтобы все лидеры 26 европейских стран могли принять решение в пользу начала переговоров с Киевом.
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