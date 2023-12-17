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Шольц пригласил Орбана «на кофе» во время обсуждения вступления Украины в ЕС

Шольц пригласил Орбана «на кофе» во время обсуждения вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану уйти во время обсуждения вступления Украины в ЕС, чтобы все лидеры 26 европейских стран могли принять решение в пользу начала переговоров с Киевом.

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