Российские войска вышли западнее садового товарищества «Чернобылец», приблизившись к Ивановскому под Артёмовском

Российские войска продолжают расширять территорию контроля на Артёмовском направлении. В течение суток в результате наступательных действий к юго-западу от города подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ нанесли поражение противнику в садовом товариществе «Чернобылец», заняв большую его часть.