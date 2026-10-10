Украина досрочно завершила переговоры с США на фоне сделки Штатов с Россией

Встреча представителей Украины и США, начавшаяся в Майами, завершилась раньше планируемого. Скорее всего, связано это было с объявлением о сделке Америки по дизелю с Россией, пишет газета Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский исключи...
- В Швейцарии сгоре...
- АС Жесточайший ответ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым