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Онколог Пылев назвал ожирение одним из факторов риска развития рака груди

Онколог Пылев назвал ожирение одним из факторов риска развития рака груди

Ожирение, особенно в период менопаузы, входит в число явных факторов развития рака молочной железы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

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