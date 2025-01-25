В Поморье наградили отличившихся сотрудников МВД

Церемония прошла в рамках ежегодной коллегии управления МВД России по Архангельской области — Коллегия — хорошая возможность предметно обсудить задачи, которые стоят перед правоохранителями, подвести итоги, в том числе нашей совместной работы за прошедший год, и отметить отличившихся сотрудников, — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.