Под Новосибирском военные предотвратили захват ДРГ аппаратуры связи

Военнослужащие соединения связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирске, предотвратили захват условным противником оборудования аппаратных связи в ходе тренировки с группой антитеррора в Новосибирской области.
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