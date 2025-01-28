«Таких спокойных выборов еще не было». Как Белоруссия избирала Лукашенко Он набрал 86,82% голосов и пошел на седьмой президентский срок

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • АндрейБорков
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  • Геннадий Бережнов
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  • саша пупкин
    Ну как всегда в России, нужно все до абсурда довести))))А зарплату платит...

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