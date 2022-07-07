Александр Васильев: «Грузинский пенсионер, танцовщица и мафиози на похоронах»

Как оценит наш постоянный эксперт образы звезд фестиваля «Русского радио»: яркое платье Любови. Александр Васильев Юрий Феклистов Как оценит наш постоянный эксперт образы звезд фестиваля «Русского радио»: яркое платье Любови Успенской, костюм Юлии Ковальчук, наряды Валерии, Славы и Анны Семенович? И что пожелает певице Юле Савичевой, которая допустила явный модный промах? «В Москве, в «Лужниках», прошел фестиваль «Звезды «Русского радио», который показал, что в нашем шоу-бизнесе появилось много новых имен.