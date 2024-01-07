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НФЛ. 18-я неделя. «Балтимор» сыграл с «Питтсбургом», «Индианаполис» с «Хьюстоном» и другие матчи

Национальная футбольная лига Регулярный чемпионат 18-я неделя 7 января Балтимор – Питтсбург – 10:17 (0:7, 7:0, 0:0, 3:10) Всего ярдов набрано: 224 – 289.

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