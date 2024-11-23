NTV: Евросоюз ведет переговоры с Китаем об отмене пошлин на электромобили

Евросоюз и Китай в скором времени могут договориться об отмене пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европу, заявил телеканалу NTV председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге.
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