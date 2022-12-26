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Артета о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» проявил самообладание и мастерство и заслуженно победил»

Артета о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» проявил самообладание и мастерство и заслуженно победил»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (3:1) в АПЛ. «Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство.

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