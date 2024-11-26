Китайский эксперимент по производству электромобилей заинтересовал весь мир

Никто не ожидал таких достижений.По всему миру ещё сильно предвзятое и скептическое отношение к автомобилям, работающим от электричества, но только Китай не обращает на этот факт никакого внимания и упорно продолжает производить такие машины.
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