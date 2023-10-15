Российские военные уничтожили элитное подразделение ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 октября, ФедералПресс. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал у себя в телеграм-канале, что российские военные разгромили элитное подразделение из нескольких десятков украинских бойцов в Николаевской области.
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