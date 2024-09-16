Появилось видео реконструкции сцены захвата заложников в Беслане из Парка Победы

Реконструкцию теракта в школе в Беслане показали нижегородцам в Парке Победы в минувшие выходные. 14 сентября там прошел ежегодный фестиваль единоборств, посвященный Дню Солидарности в борьбе с терроризмом.
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