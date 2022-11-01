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Левандовски не сыграет с «Викторией» – ему дали отдых из-за проблем со спиной. У Бускетса перебор желтых

Роберт Левандовски и Серджи Бускетс не сыграют с «Викторией» в Лиге чемпионов. Каталонский клуб сообщил, что нападающий пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, так как тренерский штаб решил дать ему отдохнуть на фоне проблем со спиной.

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