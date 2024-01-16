Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Премию правительства России получило «Наше Радио», в эфире которого до сих пор звучат иноагенты

Премию правительства России получило «Наше Радио», в эфире которого до сих пор звучат иноагенты

Юрий Кот     Новости с культурного фронта: премию правительства России в области средств массовой информации получили программный директор программного отдела «Нашего радио» и его начальник – председатель совета директоров «Мультимедиа Холдинг».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так это же ИХ РАДИО...
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16 час.
WK
Walerij Konstantinov
Да, предателей еще осталось много во всех отраслях промышленности, на радио и на ТВ. СК России рано еще на покой, работы еще непочатый край.
Ответить
8 мин.

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