Замечательная ароматная соль для рыбы и для мясных блюд. Рецепты из Португалии и из Адыгеи

Ароматная соль для рыбы и морепродуктов, рецепт из рыбацкого поселка с побережья Португалии. Всеми любимая Адыгейская соль, с большим количеством пряных трав и специй, молотой паприки и острого красного перчика, просто незаменимая приправа для мяса и птицы.