Антимракобес: н...
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Ядерный январь Эрнеста Резерфорда: как была раскрыта структура атома

Ядерный январь Эрнеста Резерфорда: как была раскрыта структура атома

Сто пятнадцать лет назад, в начале 1909 года (точную дату история не сохранила), только что получивший Нобелевскую премию профессор физики Манчестерского университета Эрнест Резерфорд случайно зашел в комнату, где его ассистент Ханс Гейгер работал со своим лаборантом старшекурсником Эрнестом Марсденом.

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