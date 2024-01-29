Ядерный январь Эрнеста Резерфорда: как была раскрыта структура атома

Сто пятнадцать лет назад, в начале 1909 года (точную дату история не сохранила), только что получивший Нобелевскую премию профессор физики Манчестерского университета Эрнест Резерфорд случайно зашел в комнату, где его ассистент Ханс Гейгер работал со своим лаборантом старшекурсником Эрнестом Марсденом.