Рейтинги для меня не главное - Мерц с показателем одобрения в 13 процентов

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал свой падающий политический рейтинг. Он заявил, что его низкие рейтинги одобрения являются платой за необходимые стране перемены.
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