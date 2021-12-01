Возбуждено уголовное дело по факту ранения мирного жителя в результате обстрела украинских силовиков

Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений.
Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений.
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