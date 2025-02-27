60-дневный RCV Биткоина дает сигнал для покупки “колена” DCA

60-дневный показатель соотношения реализованной капитализации к рыночной капитализации (RCV) для биткоина достиг нового рекордно низкого уровня, что открывает выгодные возможности для применения стратегии усреднения затрат (DCA).
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