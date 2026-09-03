Российские добровольцы почтили память участников войны с милитаристской Японией

«Волонтеры Победы» провели памятные, просветительские и патриотические мероприятия по всей России 3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
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