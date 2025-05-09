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Тест ко Дню Победы: проверь, все ли ты знаешь о Великой Отечественной войне

Тест ко Дню Победы: проверь, все ли ты знаешь о Великой Отечественной войне

9 мая — не просто дата в календаре. Это день, который звучит в каждом сердце набатом памяти. День Победы — великое слово, наполненное болью утрат, гордостью за подвиг и благодарностью тем, кто спас мир от фашизма.

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