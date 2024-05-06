Тренинг для подростков пройдет в семейном центре на Клинской

Можно ли реализовать себя, не находя общий язык с окружающими? Зависит ли личный успех от умения коммуницировать? Как реагировать на критику и выражать свое мнение? Найти ответы на эти и многие другие вопросы помогут ребятам в семейном центре «Преображение».