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АвтоИдеи

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BAIC BJ60: рамный внедорожник из Калининграда за 5 миллионов — впечатления после осмотра

BAIC BJ60: рамный внедорожник из Калининграда за 5 миллионов — впечатления после осмотра

Первое впечатление от знакомства с этим автомобилем обманчиво. Спереди он выглядит как машина, которая стоит в полтора-два раза дороже своей реальной цены.

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