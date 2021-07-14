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Латвия боится прибытия «зеленых человечков» под видом беженцев из Сирии

Латвия боится прибытия «зеленых человечков» под видом беженцев из Сирии

Депутат Сейма Латвии от Национального объединения Янис Домбрава заявил, что для борьбы с нелегальной миграцией его стране нужна поддержка НАТО По мнению политика, под видом беженцев из Сирии и Ирака в Прибалтику могут попасть «зеленые человечки».

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