Латвия боится прибытия «зеленых человечков» под видом беженцев из Сирии

Депутат Сейма Латвии от Национального объединения Янис Домбрава заявил, что для борьбы с нелегальной миграцией его стране нужна поддержка НАТО По мнению политика, под видом беженцев из Сирии и Ирака в Прибалтику могут попасть «зеленые человечки».