Телеканал «Моя...
MainВсе материалы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал «Моя Планета»

4 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Или голубой тунец в Москве дешевле цен в Японии, или статья старая и написана, когда доллар был намного дешевле.Топ-10 самых доро...
  • МИХАИЛ КУРЗЕНКОВ
    Я служил в Эфиопии в 85-86г.г. в Аддис-Абебе.Так-вот--ихние солдаты питались,по сравнению с нами отвратно,мы их иногд...Кухня эфиопов не ...
  • Леонид Ла Рошель
    Искать трюфели помогают свиньи, специально обученные и справляются с этим лучше собак.Топ-10 самых доро...

ХМАО-ЮГРА, Нефтеюганский район.

ХМАО-ЮГРА, Нефтеюганский район.

Западная Сибирь, ЮГРА.  таежный край с большим количеством озер, болот и рек. наряду с такими крупными реками как Обь или Иртыш, по тайге вьются маленькие таежные речушки местами бурные, порожистые, местами более спокойные, размеренные с темной, почти черной водой, в которой как в зеркале отражается непроходимая сибирская тайга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх