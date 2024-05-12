ХМАО-ЮГРА, Нефтеюганский район.

Западная Сибирь, ЮГРА. таежный край с большим количеством озер, болот и рек. наряду с такими крупными реками как Обь или Иртыш, по тайге вьются маленькие таежные речушки местами бурные, порожистые, местами более спокойные, размеренные с темной, почти черной водой, в которой как в зеркале отражается непроходимая сибирская тайга.